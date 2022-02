Dorsale idrica, un mese di lavori a Camparada tra viale Grigna e viale Milano Prevista l’istituzione di traffico a senso unico alternato gestito da impianto semaforico anche di notte per tutta la durata dei lavori. Inoltre viale Grigna sarà chiuso al traffico per circa 30 metri nella parte finale.

Nelle prossime ore avrà inizio la fase finale dei lavori di realizzazione della dorsale idrica della Brianza nel Comune di Camparada con l’asfaltatura definitiva. I lavori, dopo aver approntato il cantiere nella giornata di lunedì 28 febbraio, dureranno un mese e interesseranno l’incrocio tra viale Grigna e viale Milano (Strada Provinciale n. 51).

In particolare le operazioni si concentreranno sulla Strada Provinciale 51 tra il civico 77 di viale De Gasperi e la Sp51 e l’imbocco di viale Grigna e prevedono l’istituzione di traffico a senso unico alternato gestito da impianto semaforico sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, per tutta la durata dei lavori. Inoltre viale Grigna sarà chiuso al traffico per circa 30 metri nella parte finale, tra il civico 60 e viale De Gasperi. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti e alle attività produttive e il passaggio ciclopedonale e dei mezzi di soccorso.

