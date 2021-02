Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Doppio presidio agli ospedali di Monza e Desio per la medicina territoriale e la prevenzione Il Coordinamento per il diritto alla salute ha organizzato la mattina di sabato 20 febbraio due presidi agli ospedali di Desio e Monza: la richiesta è il ritorno alla medicina territoriale e di prevenzione.

Doppio presidio davanti agli ospedali di Monza e Desio organizzato dal Coordinamento per il diritto alla salute della Brianza: è successo nella mattina del 20 febbraio, giorno simbolo di un anno di pandemia a partire dal caso di Codogno. Per i promotori dell’iniziativa, “il vero ammalato è la sanità lombarda: il sistema sanitario regionale lombardo è diventato un sistema ospedalocentrico, in cui medicina territoriale e prevenzione sono state indebolite, quasi azzerate”.

La richiesta del coordinamento è un ripensamento del sistema a partire dal territorio, “da un concetto di salute basata sulla prevenzione primaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, salubrità degli ambienti di vita compresi quelli scolastici, tutela dell’ambiente grazie a un approccio integrato e non sparso tra enti e competenze diverse che non collaborano tra loro”.

