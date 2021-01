Doppia rapina a Monza, indaga la polizia Colpite una Parafarmacia in via Buonarroti e una farmacia di via Cimabue. Il bottino è ancora da quantificare. In entrambi i casi non ci sono stati feriti. Ad agire due persone, una forse armata. Non è escluso che gli autori siano gli stessi.

La polizia di stato di Monza sta indagando su due rapine in rapida successione accadute nel pomeriggio di venerdì 22 gennaio a Monza, ai danni di una Parafarmacia di via Buonarroti e una farmacia di via Cimabue. Il bottino è ancora da quantificare. In entrambi i casi non ci sono stati feriti.

Ad essere colpita per prima sarebbe stata la parafarmacia, in azione due le persone una delle quali sembra fosse armata. Una volta preso l’incasso, da quantificare, si sono allontanati. La seconda rapina è stata sempre opera di due soggetti, non è escluso che possano essere stati gli stessi. Gli agenti presenti hanno sentito le testimonianze degli esercenti e di alcuni testimoni.

