Dopo un incidente la polizia locale di Seregno incastra un guidatore positivo alla cocaina grazie al drogometro Gli agenti della polizia locale di Seregno sono intervenuti su un incidente: uno dei guidatori coinvolti è stato sottoposto al test del drogometro ed è risultato positivo alla cocaina.

Approfondimenti su quello che appariva un incidente stradale come tanti hanno riservato giovedì 18 marzo alla Polizia locale di Seregno una sorpresa. Nel tardo pomeriggio, la pattuglia radiomobile è intervenuta in via alla Porada, nella zona a nord della città, per un sinistro tra due autoveicoli, per fortuna senza conseguenze per le persone. Sul posto, gli agenti si sono insospettiti per il comportamento di uno dei due conducenti, un italiano di 44 anni, e per questo hanno richiesto il supporto di una seconda pattuglia, che ha condotto l’uomo al comando di via Umberto I, per l’accertamento di una possibile assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il drogometro, strumento elettronico di recentissima acquisizione ed estremamente evoluto e sensibile, ha quindi rivelato una positività alla cocaina del quarantaquattrenne. Di fronte all’evidenza tecnica del suo stato, l’automobilista ha ammesso la circostanza ed è stato poi condotto al pronto soccorso, per l’effettuazione degli esami di natura tossicologica di prassi, indispensabili per un eventuale deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria. A titolo precauzionale, l’ufficio ha provveduto a ritirare la patente di guida dell’uomo.

