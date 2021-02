Dopo tre mesi riapre Palazzo Borromeo a Cesano Maderno: visite su prenotazione con i volontari Touring Da giovedì 18 febbraio, il martedì ed il giovedì pomeriggio, su prenotazione, alle 15 ed alle 16.30 è possibile tornare a visitare le sale della dimora di Cesano Maderno.

Da giovedì 18 febbraio è possibile tornare a visitare le sale di palazzo Arese Borromeo. La riapertura in seguito alle disposizioni legate a siti e musei in zona gialla. A tre mesi dalla completa sospensione delle visite, su tutto il territorio nazionale, la dimora seicentesca si apre quindi a quanti la vogliano visitare, il martedì ed il giovedì pomeriggio, su prenotazione, alle 15 ed alle 16.30. A far da guide i volontari del Touring Club, che sta lavorando per essere pronti non solo a riaprire in sicurezza il gioiello cesanese ma tutti i meravigliosi luoghi coinvolti nel progetto “Aperti per Voi”. Le prenotazioni, obbligatorie, si fanno sul sito www.abbonamentomusei.it o via mail a [email protected]. «Oggi più che mai prendersi cura delle bellezze del Paese significa dare un contributo importante alla sua ripartenza» il commento dei volontari.

