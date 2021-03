Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Dopo Seregno, Andrea Ravo Mattoni ha completato la maxi opera d’arte su un edificio dell’ospedale di Varese Dopo la sua impresa di Seregno, lo street artist Andrea Ravo Mattoni ha completato la maxi opera d’arte su un edificio dell’ospedale di Varese.

Ha concluso la sua opera. Andrea Ravo Mattoni ha ultimato, nella giornata di sabato 27 marzo, il “San Sebastiano di Irene” di George De La Tour sulla torre di raffreddamento dell’ospedale Circolo di Varese.

L’opera nella sua interezza sulla torre di raffreddamento dell’ospedale di Varese

Un’opera secentesca, quella riprodotta da Ravo Mattoni su un palazzo, di uno dei più noti e raffinati pittori caravaggeschi che esprime, in una scena, tutta la delicatezza, l’attenzione, la precisione, l’umanità insita nell’atto del prendersi cura. Un omaggio a chi, tutti i giorni, quel gesto lo compie nell’esercizio della sua professione, con la stessa amorevole dedizione che si legge nel volto luminoso di Irene. Amorevole dedizione che poi è il vero centro dell’opera, il soggetto della rappresentazione: non San Sebastiano, non Irene, ma l’atto di cura, una delle massime espressioni del concetto stesso di civiltà.

«Portare l’incanto dell’opera di De La Tour nella piazza antistante l’ingresso dell’ospedale - hanno fatto sapere dall’ospedale varesino -, avvolgendo con essa un manufatto tecnico privo di qualsiasi velleità estetica, è anche un modo per ricordare che, alla fine, come ha scritto Dostoevskij, è la bellezza che salverà il mondo e che la cura del corpo non può prescindere da quella dell’anima».

Ravo Mattoni impgenato a Seregno a realizzare “I musici” di Caravaggio

Questo progetto di street art segue di qualche mese quello realizzato subito dopo le ultime ferie estive, ovvero la riproduzione da parte di Ravo Mattoni su una parete di un edificio privato in via Cavour a Seregno di un segmento della celebre opera “I musici” di Caravaggio, e la riqualificazione proposta da Gelsia dell’area attorno alla sede che, ogni sabato, ospita il mercato in piazza Linate-8 ottobre 2001, firmata dai writers del collettivo IntLV.

L’opera ultimata

