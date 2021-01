Dopo mesi di sofferenze la rsa “San Francesco” di Nova Milanese non ha casi di Covid Sospiro di sollievo a Nova Milanese: la rsa “San Francesco”, dopo mesi di sofferenza, non ha più alcun caso di positività al Covid tra i propri ospiti.

«Zero casi positivi». Dopo mesi di grande difficoltà, ora la Rsa San Francesco di Nova Milanese è «un ambiente sicuro e covid-free al cento per cento». Lo ha affermato il presidente, Mario Pozzoli: «La nostra casa di riposo, oggi, è un contesto sicuro: la Rsa non ha casi di positività tra i suoi residenti ed è organizzata per far fronte all’emergenza sanitaria con personale formato e vaccinato».

Venerdì scorso è iniziata la campagna vaccinale e in meno di una settimana a tutti i degenti, agli operatori sanitari e ai lavoratori è stata somministrata la prima dose. Ed entro la prima settimana di febbraio avranno ricevuto anche la seconda. Referente covid è Paolo Viganò, già primario di Infettivologia all’ospedale di Legnano, che ha proseguito il lavoro di Giovanni Cataletti. Apprezzate infine le modalità che la Rsa ha messo a disposizione per aumentare il dialogo tra degenti e familiari: dalle video chiamate ai tablet.

