Dopo la festa per l’Italia, a Vimercate tamponi rapidi gratuiti venerdì in piazza Marconi

Tamponi rapidi gratuiti in piazza Marconi a Vimercate venerdì 16 luglio per capire se i festeggiamenti per il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio abbiano o meno avuto conseguenze sui contagi Covid. L’iniziativa, in programma dalle 16.30 alle 19, è possibile grazie alla collaborazione di Avps, Farmacie Comunali, medici di medicina generale, protezione civile di Vimercate.

I tamponi (tampone istantaneo antigenico nasale) sono stati messi a disposizione da farmacie comunali, mentre i volontari della protezione civile di Vimercate si occuperanno dell’allestimento della postazione (gazebo e furgone con tendalino) e del servizio di supporto. Per sottoporsi al tampone non occorre la prenotazione: sarà sufficiente registrarsi al momento.

«Anche in questo caso abbiamo la conferma che la piena collaborazione dell’amministrazione comunale con i volontari di Avps, le farmacie comunali, la protezione civile e i medici di medicina generale ci consente di essere presenti con un importante momento di sensibilizzazione e di controllo rivolto ai frequentatori del quartiere sud – ha affermato il sindaco Francesco Sartini - La preoccupazione per un contagio che potrebbe tornare a risalire, specialmente tra i più giovani, non può essere affrontata solo con gli avvisi e i richiami alla prudenza: occorre essere presenti per far comprendere che il problema c’è, ma ci sono anche le risorse e la volontà di affrontarlo insieme. Specialmente i ragazzi avranno modo di effettuare il test, ricevere informazioni utili sui comportamenti da tenere e potranno anche avvicinarsi e conoscere delle importanti realtà di volontariato del nostro territorio a cui molti loro coetanei dedicano del tempo aiutando gli altri».

