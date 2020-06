Dopo il Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +6 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.663) L’aggiornamento di Regione Lombardia di martedì 16 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

Sono +143 (di cui 54 a seguito di test sierologici) i nuovi casi in Lombardia a fronte di 7.044 tamponi effettuati (totale complessivo: 906.322).

Gli attualmente positivi sono 15.233 (-743), il totale complessivo dei positivi dall’inizio della pandemia è di 92.060 persone.

Calo sensibile per i ricoveri in terapia intensiva (-25, sono 69), i guariti/dimessi risultano essere 877 (totale 60.361).

I decessi sono 9 per un totale di 16.466 persone morte da inizio emergenza.

«È importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ’debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati ’debolmente positivi’ su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell’infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti», ha commentato l’assessore Giulio Gallera.

