(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

MONZA ISOLA ECOLOGICA VIALE INDUSTRIE (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Dopo i “ladri pescatori”: ruba all’isola ecologica di Monza, denunciato dai vigili Un uomo residente in provincia di Como domenica sera è stato denunciato per furto dalla polizia locale dopo essere stato trovato in possesso di materiale preso all’isola ecologica di viale delle Industrie. Nel mese di dicembre la denuncia in consiglio comunale dei “ladri pescatori”.

È stato notato e fermato mentre nel tardo pomeriggio di domenica 21 gennaio si allontanava dall’isola ecologica di Monza in viale delle Industrie. La polizia locale sull’auto di un 49enne residente nel Comasco ha trovato due forni a micronde, un televisore, tre batterie, un mobile e diversi giochi per playstation. L’uomo, di origine marocchina, ha sostenuto di averli trovati all’esterno della discarica, i vigili lo hanno portato al comando e denunciato per furto.

Il caso dei “ladri pescatori” all’isola ecologica era stato portato in consiglio comunale nel mese di dicembre dai consiglieri del partito democratico. Ovvero la sparizione alla luce del sole di biciclette, componenti elettronici, oggetti in buono stato e tutto quello che può essere recuperato.

«Parecchie persone – aveva spiegato Egidio Longoni – hanno segnalato furti continui. Ho verificato quello che accade. Tre-quattro persone prelevano il materiale dai cassoni, lo stoccano e poi lo gettano oltre la cancellata. Hanno perfino dei ganci artigianali per pescare più comodamente gli oggetti dai container. Si tratta di furti in quanto il Comune è proprietario di tutto quello che entra nella piattaforma. Queste persone, oltretutto, effettuano manovre rischiose per la loro sicurezza».

«Dovrebbe intervenire la Polizia locale – aveva concluso - l’area è videosorvegliata» e gli agenti potrebbero utilizzare i filmati per cercare di stroncare l’attività extra.

