Progetto abitare per persone con disabilità (Foto by Paola Farina)

“Dopo di noi” e housing per disabili, a Monza serata di testimonianze in diretta streaming “Vita indipendente per persone con disabilità a Monza: miraggio o realtà?” è il titolo della serata in programma sabato 15 maggio dalle 21 in diretta su YouTube. L’evento è promosso tra gli altri dalla consulta di quartiere Libertà.

Cosa è cambiato dopo la promulgazione della legge sul Dopo di noi? Come affrontano le famiglie delle persone disabili adulte il pensiero della vita dei loro figli dopo che i genitori non ci saranno più? Anche di questo si parlerà all’incontro “Vita indipendente per persone con disabilità a Monza: miraggio o realtà?”, che si svolgerà in diretta streaming sul canale YouTube sabato 15 maggio a partire dalle 21.

Un evento promosso dalla consulta di quartiere Libertà, il Gruppo spontaneo Libertà, la Fondazione Alessio Tavecchio, l’associazione Tu con noi e il gruppo Controllo di vicinato.

Una serata per raccontare le esperienze che già esistono di housing dedicato alle persone con disabilità e finalizzato all’indipendenza. Tra i relatori della serata ci sarà Giovanni Vergani, coordinatore della rete Tiki Taka, che presenterà l’esperienza della Casa di Giada e poi Pierlisa Rossi, referente del progetto “La casa dov’è” dell’Iride e ancora Guido Battistini, presidente di Amici della speranza con il progetto Casa della speranza e infine Giorgio Giani, referente del progetto d residenza attiva dell’associazione Uroburo.

Diverse esperienze per altrettante iniziative che hanno tradotto in realtà i progetti di autonomia. E poi l’iniziativa, ancora da realizzare, della Casa sulla collina, ideata dall’associazione Tu con noi.

Esperienze e parole intervallate dalla musica di Rossella Cazzaniga. Ad aprire la serata sarà Ramona Rossi, assistente sociale del Comune di Monza.

