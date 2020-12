Dopo Desio anche Senago: camion incastrato (ancora) sotto il ponte di via per Cesate L’altra settimana è successo di nuovo a Desio sotto il ponte della stazione, qualche giorno dopo di nuovo a Senago: un camion ha danneggiato ancora il portale di via per Cesate. Causando anche la chiusura della strada.

Non ha calcolato bene l’altezza del suo mezzo e così ha danneggiato il portale che precede il tunnel di via per Cesate a Senago. Ancora una volta la distrazione di un autista ha causato qualche disagio alla circolazione cittadina visto che l’importante strada che porta a nordovest della città è stata chiusa per un paio di giorni. L’episodio con ogni probabilità si è verificato nella serata di giovedì scorso ma non ci sono certezze sull’orario dal momento che il camionista, proveniente da via Varese, è riuscito autonomamente a disincastrare il proprio mezzo da lavoro e ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

La strada è stata chiusa nella giornata di venerdì e nella mattinata di sabato, in attesa dell’intervento degli operai per raddrizzare la struttura in ferro. Proprio per non correre il rischio che questa cadesse, la zona è stata transennata e il traffico è stato deviato per un paio di giorni. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo in quel punto; solo nel 2020 ben cinque volte camion e furgoni hanno danneggiato i portali che limitano l’altezza pochi metri prima della galleria sotto a villa Borromeo.

«Visto che il problema persiste – spiega Fabio Tagliabue, comandante della Polizia locale – renderemo più chiari ed evidenti i cartelli, presegnalando il limite di altezza».

