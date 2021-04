Donne e pandemia: incontro webinar di Good Morning Brianza Quattro tappe, con professionisti, la prima giovedì 8 aprile, alle 17, sul tema “La pandemia e le donne: cosa sta succedendo in Italia” che vedrà l’intervento di Carmen Leccardi. Per seguire in diretta necessario compilare un form.

Sono i temi al centro dei quattro webinar in cui si parlerà di cosa sta attualmente succedendo in Italia riguardo alla violenza sulle donne, in particolare in questo periodo di pandemia, se e quali strutture sono presenti sul territorio italiano per far fronte a questo problema e, infine, del difficile connubio donna-lavoro. Durante gli incontri interverranno diversi professionisti che operano sul campo e fanno ricerca circa la situazione delle donne in tempo di pandemia sul nostro territorio.

L’iniziativa è promossa da Good Morning Brianza, il servizio di raccolta fondi che i 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza utilizzano per sostenere alcuni bisogni sociali emergenti sul territorio.

Si comincia giovedì 8 aprile, alle 17, col tema “La pandemia e le donne: cosa sta succedendo in Italia” Il primo incontro vedrà l’intervento di Carmen Leccardi del Dipartimento di Sociologia della Cultura dell’Università di Milano-Bicocca e responsabile del Centro di Ricerca Interuniversitario ’Culture di Genere’. Si parlerà di come la pandemia abbia influito sul lavoro, i tempi di conciliazione e la violenza di genere e si indagheranno le cause culturali della (dis)parità di genere, il ruolo e le responsabilità di uomini e donne, provando a capire quali potrebbero essere le leve su cui agire per un futuro migliore.

Gli altri appuntamenti si terranno sabato 8 maggio, (la violenza di genere e i servizi sul territorio: cosa c’è, cosa manca, come accedere), martedì 8 giugno (donne e lavoro: abbiamo un problema?) e giovedì 8 luglio (il tema della conciliazione e il carico di cura: una questione femminile?), sempre alle 17.

Per seguire il webinar in diretta è necessario iscriversi compilando il form al seguente link www.goodmorningbrianza.it/webinar (i dettagli per seguire il webinar verranno inviati in seguito) oppure seguire la diretta Facebook sulla pagina GoodMorningBrianza.

Le dirette verranno salvate e potranno essere viste in differita sui canali Facebook e Youtube di Good Morning Brianza.

