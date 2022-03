Donna investita in via Zanella a Lissone (foto VvFf)

Donna in bicicletta investita da un camion a Lissone, è grave Di 39 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di giovedì 24 marzo alla rotatoria tra le vie Zanella e Trieste. Sulla dinamica indaga la polizia locale.

Una donna di 39 anni è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre percorreva in bicicletta la rotatoria all’altezza di via Zanella, via Trieste a Lissone, poco dopo mezzogiorno di giovedì 24 marzo.

Ancora incerta la dinamica dell’incidente, che sarà ricostruita dalla Polizia locale, prontamente intervenuta insieme a un’ambulanza e una automedica inviate dal 118 e ai vigili del fuoco, sul posato con una autopompa e un modulo di supporto dal Distaccamento di Lissone. Le squadre hanno operato al soccorso della persona investita e alla messa in sicurezza dei luoghi.

