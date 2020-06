Donna investita da un treno, trasportata a Niguarda: linea Milano-Asso riaperta È accaduto nel pomeriggio di venerdì 12. La donna investita, di 67 anni, soccorsa sul posto da personale paramedico e vigili del fuoco. La linea Milano-Asso è stata riaperta.

Ambulanza, elisoccorso, automedica, vigili del fuoco e carabinieri, nel pomeriggio di venerdì 12, giugno si sono portati lungo la linea ferroviaria Milano-Asso di Trenord all’altezza di Mariano Comense per soccorrere una donna di 67 anni che, per cause in via di accertamento, è stata investita da un convoglio. La linea, che serve anche la Brianza, è stata temporaneamente interrotta e poi riaperta nel tardo pomeriggio. Sul posto è arrivata anche un’eliambulanza in codice giallo, che ha poi trasferito la donna all’ospedale di Niguarda.

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

