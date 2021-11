Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Domenica 21 novembre a Veduggio con Colzano ci sarà la “Festa di San Martino” Torna la Festa di San Martino a Veduggio con Colzano: sarà domenica 21 novembre.

Pro Loco Veduggio e Comune di Veduggio con Colzano in collaborazione con le associazioni del territorio organizzano domenica 21 novembre la tradizionale “Festa di San Martino”. Dalle 9 alle 18 le strade del centro ospiteranno il mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica. Alle 12 presso lo stand della Pro Loco si terrà l’aperitivo mentre per il pranzo si potrà fare tappa dal Gruppo Alpini Veduggio, gli scarponi cucineranno piatti tipici brianzoli. La Protezione civile organizzerà invece nel suo tendone tante simpatiche attività per i bambini mente i soci Cai monteranno una parete da arrampicata.

Per tutta la giornata sarà allestita in biblioteca un’area ludica con giochi da tavolo e laboratori. All’interno delle sale anche la mostra pittorica di Francesco Aquilini “Sulle ali della fantasia”. In piazza Italia saranno invece esposte fin dal mattino le opere del Gruppo Pittori Veduggesi dedicate all’universo femminile.

