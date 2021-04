Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Diverso da chi?” di Nicolò Cafagna: giovedì 15 aprile incontro online Nella serata di giovedì 15 aprile incontro online per parlare con l’autore di “Diverso da chi?”, il libro di Nicolò Cafagna che raccoglie le rubriche, ampliate, pubblicate sul Cittadino.

Appuntamento online giovedì 15 aprile con l’associazione culturale Piero Gatti di Albiate, in collaborazione con la libreria Torriani di Canzo, per la presentazione del libro “Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni” scritto dal cronista del Cittadino Nicolo Cafagna. Pubblicato da Ananke lab, il volume raccoglie, corregge e aumenta la rubrica omonima che Cafagna, monzese, cure per il Cittadino.

QUESTO è il link per l’incontro

L’incontro con l’autore è in programma a partire dalle 21 del 15 aprile: si tiene sulla piattaforma Zoom e per collegarsi basta cerca il link sulla pagina Instagram di Associazione.Piero.Gatti oppure su quella Facebook della stessa realtà. Il libro (15 euro) è in vendita sul sito dell’editore e nelle principali librerie monzesi.

