Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I rattoppi sul lastricato di via Zavattari a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Dissesto del centro di Monza, parte la gara per rifare via Zavattari e non solo Addio alla pietra, sostituita da asfalto speciale e “disegnato”: il Comune di Monza si prepara ad aprire la gara per rifare larga parte del centro a causa del dissesto continuo delle pietre.

Parte il conto alla rovescia per cercare di rimediare al dissesto eterno di via degli Zavattari e di altre parti del centro storico: dopo l’annuncio, il dado è tratto e il Comune apre la gara di appalto per assegnare l’intervento da 350mila euro che, nelle intenzioni, dovrà mettere la parole fine a pietre divelte e rotte e conseguenti - costose - riparazioni.

Sotto accusa ci sono le lastre di pietra che si sono dimostrate inadeguate rispetto ai carichi dei mezzi in transito, a partire dagli autobus. L’intervento programmato è radicale: si tratta di rimozione delle pavimentazioni in lastre di pietra e dello “strato di allettamento”, quindi andrà rifatto il sottofondo in calcestruzzo prima della stesa di un primo strato di catrame di sostegno, poi di quello di usura “con finitura a stampo con colore e disegno” che dovrebbe riprodurre l’aspetto della pavimentazione demolita. L’appalto prevede anche la sistemazione dei pozzetti di scarico e dei tombini e la realizzazione della segnaletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA