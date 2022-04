Discute con i genitori e trascorre la notte fuori, studente di 15 anni ritrovato dai carabinieri di Seregno Lunedì sera si era allontanato con la bicicletta, i genitori preoccupati si sono rivolti ai carabinieri che hanno attivato le ricerche con una proceduta “salvavita”. Martedì mattina è stato ritrovato su una panchina, sta bene.

Ha trascorso la notte fuori casa ed è stato ritrovato in mattinata, martedì 12 aprile, seduto su una panchina, in buone condizioni, uno studente di 15 anni che lunedì in serata era uscito e si era allontanato sulla sua bicicletta probabilmente dopo una discussione con i genitori. Sono stati proprio mamma e papà a denunciare la scomparsa del figlio, non vedendolo rientrare.

I carabinieri di Seregno hanno immediatamente messo in modo le ricerche attivando una proceduta chiamata “salvavita” con la ricognizione del telefonino che ha permesso di rintracciare il minore presso lo skate park di Seregno. Alle ricerche hanno partecipato anche gli amici di scuola, preoccupati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA