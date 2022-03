Disagio giovanile post pandemia, a Besana in Brianza due serate per discutere Doppio appuntamento, a Besana in Brianza, per parlare di disagio dei giovani legato ai due anni di pandemia.

Il prolungato isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19 ha portato negli ultimi due anni a un incremento dei comportamenti autolesionistici e delinquenziali tra i giovani. Al fine di contrastare questo fenomeno, la giunta Pozzoli negli scorsi giorni ha dato il via libera alla realizzazione di due serate formative rivolte in particolare alle famiglie con figli minori e pìù in generale ai cittadini interessati, su tematiche d’attualit̀à legate alla devianza minorile. I due incontri sono in programma nelle serate del 22 e 29 marzo al cineteatro Edelweiss di Besana, e saranno a cura della dottoressa Crema della Cooperativa Atipica di Besana. Nello specifico, il primo appuntamento sarà incentrato sul tema “Confini mobili. Essere genitori tra responsabilità e sicurezza”. Il secondo invece verterà sull’argomento “Restorative justice”.

