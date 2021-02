Disagi nella consegna della corrispondenza a Usmate, il sindaco scrive a Poste Italiane Lisa Mandelli: «Ho raccolto diverse segnalazioni da parte di residenti - ha scritto - mi auguro che sia possibile risolvere la situazione quanto prima, limitando per quanto possibile ogni disagio alla cittadinanza»

Disservizi con la corrispondenza, il primo cittadino di Usmate Velate, Lisa Mandelli scrive direttamente alle Poste.

Nei mesi scorsi numerosi cittadini hanno denunciato diverse problematiche relative ai servizi postali in paese. I disagi non sono passati inosservati al primo cittadino, che presa carta e penna ha deciso di farsi portavoce dei propri concittadini. «Ho raccolto diverse segnalazioni da parte di residenti del Comune di Usmate Velate nelle quali si evidenziano alcune problematiche relativamente ai servizi erogati dagli uffici postali - le parole della Mandelli -. Alla luce dell’importanza del servizio, mi auguro che sia possibile risolvere la situazione quanto prima, limitando per quanto possibile ogni disagio alla cittadinanza».

Le segnalazioni dei cittadini riguardavano in particolar modo tempi di attesa per la ricezione della corrispondenza: «In casi di particolare ritardo nella consegna, si possono generare situazioni di forte criticità per l’utenza - prosegue il sindaco nella lettera - Pur comprendendo i disagi, le limitazioni e le tempistiche dilatate dovute allo stato di emergenza con cui anche voi, come le Istituzioni pubbliche, dovete quotidianamente rapportarvi, ritengo di dovermi fare portavoce di queste istanze con la speranza che le stesse possano rapidamente trovare soluzione». Nella lettera, il Sindaco Mandelli ha però voluto evidenziare anche «l’impegno che Poste Italiane ha dimostrato nel periodo dell’emergenza pandemica, anche favorendo l’utenza nella riscossione delle pensioni».

