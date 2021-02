Diretta streaming per i funerali di Luca Attanasio a Limbiate Il Comune di Limbiate ha previsto una diretta streaming della cerimonia funebre dell’ambasciatore Luca Attanasio in programma sabato 27 febbraio 2021.

Il centro sportivo comunale non riuscirà a contenere fisicamente tutto l’affetto di Limbiate per Luca Attanasio, per questo il Comune ha previsto una diretta streaming della cerimonia funebre dell’ambasciatore in programma sabato 27 febbraio 2021 in via Tolstoj con l’arcivescovo Mario Delpini.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Limbiate a partire dalle 10 circa, l’orario di inizio della cerimonia.

“Ricordiamo a tutti che, a causa delle normative COVID che impongono un accesso limitato al Centro Sportivo per le quali non sarà garantito a tutti l’ingresso, è preferibile seguire le esequie a distanza seguendo le indicazioni sopra riportate” precisa una nota del Comune.

