Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Besana festa ragazzi (Foto by Roberto Magnani)

Diciassette adolescenti a Besana alla festa di compleanno durante il coprifuoco: tutti multati dai carabinieri Chiamati da alcuni vicini di casa, i carabinieri hanno trovato 17 adolescenti tra i quattordici e i diciotto anni, in abito da sera, intenti a festeggiare il diciassettesimo compleanno di una amica. Alla vista delle divise c’è stato il fuggi fuggi generale.

Le candeline sulle torta di compleanno le hanno spente i carabinieri, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio, in un appartamento di Villa Raverio di Besana Brianza. Attorno a mezzanotte, in pieno coprifuoco, chiamati da alcuni vicini attirati dalla musica e dall’intenso vociare, hanno trovato la porta di casa aperta e all’interno 17 adolescenti tra i quattordici e i diciotto anni, in abito da sera, intenti a festeggiare il diciassettesimo compleanno di una amica.

Besana festa ragazzi

(Foto by Roberto Magnani)

Alla vista dei militari c’è stato un fuggi-fuggi generale con i presenti che hanno tentato di nascondersi negli armadi e sotto i letti della abitazione. Sono stati tutti identificati e sanzionati amministrativamente per violazione delle disposizioni anti-Covid.

I proprietari di casa e genitori della festeggiata - assenti al momento dell’arrivo dei carabinieri - hanno detto che sapevano fosse in programma una semplice pizzata tra quattro amiche. Anche i genitori degli altri minorenni hanno riferito che non sapevano che i figli si stavano recando alla festa. A tutti i figli hanno raccontato altre versioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA