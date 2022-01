Dice di essere stato aggredito e muore in ospedale: indagini per omicidio Ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale per la morte di un uomo di 55 anni, domiciliato a Solaro, dopo un’aggressione subita a Saronno.

Ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale per la morte di un uomo di 55 anni dopo un’aggressione subita a Saronno. Era domilciiato a Solaro e in passato sembra avesse vissuto anche a Limbiate. Sarebbe rimasto ferito in una rissa scoppiata sabato sera: almeno così è riuscito a raccontare ai medici dell’ospedale di Legnano dopo essere stato ricoverato per un sospetto malore e prima del peggioramento delle condizioni.

Le indagini dei carabineiri sono in corso.

