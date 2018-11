“Diamogli una zampa”: raccolta cibo per cani e gatti nelle Esselunga di Monza e Brianza Torna nelle Esselunga di Monza e Brianza l’iniziativa per aiutare canili e gattili donando cibo ai volontari delle associazioni: sabato 10 novembre appuntamento in sei superstore.

Nei tre supermercati di Monza e poi a Desio, Lissone e Seregno: sono le Esselunga in cui sabato 10 novembre sarà possibile aiutare le associazioni italiane che si prendono cura degli animali. “Diamogli una zampa” è il nome del progetto che lo scorso aprile ha permesso di raccogliere 53mila chilogrammi di cibo equivalenti a oltre 318.000 pasti distribuiti alle strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una iniziativa della Federazione italiana associazione diritti animali e ambiente cui prenderanno parte i volontari di oltre quaranta associazioni iscritte, come Leidaa, Lav, Enpa, Oipa, Lndc: saranno loro a raccogliere fuori dalle casse le donazioni dei clienti per destinarle poi a canili e gattili. In provincia sei possibilità: a Monza le Esselunga di San Fruttuoso , via Buonarroti, viale Libertà, in Brianza Desio, Lissone e Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA