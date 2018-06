Devastante incendio a Carugo, sul posto anche i vigili del fuoco di Seregno e Carate Un incendio ha devastato due capannoni tra Arosio e Carugo nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 giugno: sul posto quindici mezzi dei vigili del fuoco tra Lecco, Como , Milano e Varese e da Seregno e Carate.

Anche le squadre dei vigili del fuoco della Brianza in azione tra Carugo e Arosio, in provincia di Como, per spegnere un devastante incendio scoppiato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 giugno. Le fiamme hanno avvolto due aziende, una delle quali si occupa di caschi per moto e l’altra di telefonia come terzista. Ancora da definire le cause che intorno alle 23.30 hanno innescato il rogo che ha completamente distrutto i capannoni e per il quale è stato necessario l’intervento di quindici squadre di pompieri: prima da Erba e Cantù - «un inferno», ha detto uno dei vigili del fuoco sul posto nel primo intervento - quindi rinforzi da Como, Lecco, Varese, Milano. Sul posto in prima battuta anche un mezzo di Seregno e quindi autopompa e autobotte da Carate Brianza. Verifiche sui fumi anche da parte dei tecnici Arpa. Intorno alle 2.30 le fiamme erano state circoscritte: nel frattempo erano collassati tutte i muri non portanti e il tetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA