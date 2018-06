Devasta l’ospedale di Vimercate: in prova ai servizi sociali, torna subito in carcere Ubriaco, attorno alle 22 di venerdì 29 giugno è entrato dall’ingresso principale nell’ospedale di Vimercate e, dopo aver minacciato il personale presente, ha afferrato un vaso e l’ha scagliato contro alcune vetrate dell’accettazione, danneggiandole, così come un computer. Serata ad altissimo tasso alcolico per un 32enne italiano già noto alla Giustizia.

Un’altra immagine dei danni: a terra il vaso usato per infrangere la vetrata

Scattato l’allarme all’ospedale si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Bernareggio che hanno tratto in arresto il 32enne per danneggiamento aggravato, tra l’altro affidato in prova ai servizi sociali. Assolte le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma e, sabato mattina, dopo essere stato processato per direttissima è stato tradotto in carcere a Monza, da dove era uscito solo qualche giorno fa.

