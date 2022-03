Detersivi e acqua, la giunta di Giussano proroga il servizio dei distributori alla spina Prorogato a Giussano il servizio offerto dai distributori alla spina di acqua e detersivi.

Distributori di acqua e di detersivi, per salvaguardare l’ambiente, offrendo ai cittadini un’alternativa economica in grado di ridurre il consumo di bottigliette in plastica. Un servizio che piace ai giussanesi, e che consente di acquistare un litro d’acqua al costo di 0,05 centesimi e un litro di detersivi a 1 euro. Dalla giunta Citterio è arrivato l’ok per prorogare la concessione del suolo pubblico per altri cinque anni (estendibile ad altri quattro), per quanto riguarda i distributori installati in piazza Einaudi e in via dei Certosini. Attualmente sono presenti sul territorio comunale quattro distributori di acqua refrigerata, liscia e gassata, di cui due installati e gestiti da operatore privato, in Piazza Einaudi e in via dei Certosini, a Paina, e altri due installati e gestiti da Brianzacque, in via Longoni, a Robbiano e in via Cilea, nella frazione di Birone. C’è poi il distributore di detersivi gestito da operatore privato e posto in via dei Certosini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA