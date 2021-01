Detenuto del carcere di Monza tenta il suicidio: salvato dagli agenti di polizia penitenziaria Al personale di via Sanquirico sono andati gli elogi del segretario regionale dell’O.S.A.P.P (organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Giuseppe Bolena per la professionalità: «Spero in un riconoscimento»

Un detenuto trentenne ha tentato di togliersi la vita in una cella del carcere di Monza, in via Sanquirico, ma è stato salvato da alcuni agenti della polizia penitenziaria. E’ accaduto giovedì 7 dicembre poco prima di mezzanotte. Ne dà notizia il segretario regionale dell’O.S.A.P.P (organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Giuseppe Bolena che ha elogiato gli agenti per la grandissima professionalità: «hanno salvato l’ennesima vita umana - ha detto - La lucidità, professionalità e celerità di intervento del personale in servizio ha evitato che il gesto del ristretto avesse conseguenze ben peggiori. Speriamo nel riconoscimento per quanto fatto dagli agenti.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA