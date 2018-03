Desio, incendio mandarda via Mentana (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio, vigili del fuoco in via Mentana per l’incendio di un tetto Un incendio a Desio domenica mattina ha bruciato il tetto di una palazzina in via Mentana. Sul posto i vigili del fuoco da Desio con due mezzi, da Seregno e Monza.

Un incendio a Desio domenica mattina ha bruciato il tetto di una palazzina in via Mentana. Tutto sarebbe originato dal surriscaldamento di una canna fumaria in acciaio. Sul posto i vigili del fuoco da Desio con due mezzi, da Seregno e Monza che hanno operato sul tetto e nella mansarda sottostante. E poi l’ambulanza e la polizia locale. Soccorso sul posto il proprietario, visitato per aver inalato il fumo.

Desio, incendio mandarda via Mentana

(Foto by Edoardo Terraneo)

