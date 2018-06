Desio: vetro vietato per tutte le notti d’estate nell’area di Parco Tittoni Un’estate senza bottiglie e bicchieri in vetro nell’area della Villa Tittoni di Desio. Da sabato 9 giugno al 16 settembre, dalle 20 alle 3 del mattino, in dieci vie intorno al parco sarà possibile l’asporto di bevande solo in contenitori di carta o plastica. Ordinanza in arrivo anche per i mercoledì sera in via Garibaldi, piazza Conciliazione e corso Italia.

Un’estate senza bottiglie e bicchieri in vetro nell’area della Villa Tittoni di Desio. Da sabato 9 giugno al 16 settembre, dalle 20 alle 3 del mattino, sarà vietato l’asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori o bicchieri di vetro: bevande all’esterno dei locali, quindi, solo in bicchieri di carta o di plastica. È una ordinanza per la sicurezza di utenti e residenti.

Dieci i luoghi interessati. L’ordinanza si applica ai locali pubblici situati nelle vie Lampugnani, XXV Aprile, Forlanini, Tagliabue, Pio XI, Lombardia, Grandi, Garibaldi, piazza Martiri di Fossoli e, naturalmente, del parco della Villa Tittoni.

Vetro «off limits» anche in centro. Un’altra ordinanza, che sarà pubblicata nei prossimi vieterà l’uso di contenitori di vetro anche lungo l’asse centrale della città, via Garibaldi/piazza Conciliazione/corso Italia, un’area di poco più di un chilometro, durante i mercoledì sera.

Sono previste multe fino a 500 euro a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi.

«È per cercare di limitare i comportamenti di chi, di notte, getta contro i muri o a terra bottiglie di vetro, creando degrado e insicurezza. Un provvedimento indispensabile per tutelare il centro storico e, soprattutto, l’area intorno alla Villa Tittoni in cui si volgono gli eventi della stagione estiva di “Parco Tittoni”», spiega il sindaco Roberto Corti

L’assessore al Controllo del Territorio Jennifer Moro precisa che non si tratta di un provvedimento proibizionista: «L’ordinanza non vieta il consumo di bevande, alcoliche o non, nei locali bensì la loro vendita per asporto in contenitori di vetro, che determina troppo spesso l’abbandono di bottiglie nelle vie e nelle piazze cittadine. L’obiettivo è contribuire, insieme alle altre misure di controllo, come il potenziamento estivo delle pattuglie della Polizia Locale, a rendere più sicuro il luogo più importante dell’estate desiana, che vogliamo continui a essere vitale e, quindi, a sostenere anche il lavoro dei gestori di locali pubblici».

