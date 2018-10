Desio: panchine colorate imbrattare in piazza Giovanni XXIII (Foto by Paola Farina)

Desio, vandalizzate le panchine colorate dai bambini delle elementari: comparsa anche una svastica Le panchine di Desio colorate meno di un mese fa dai bambini della scuola elementare sono state vandalizzate con parolacce, bestemmie e una svastica. L’associazione Desio Città Aperta chiama a raccolta per lunedì pomeriggio per ricoprirle.

Parolacce, bestemmie e una svastica. Sono comparse sulle panchine colorate dai bambini in piazza Giovanni XXIII a Desio. Alcuni passanti le hanno notate nella mattina di lunedì 15 ottobre e hanno lanciato l’allarme.



(Foto by Paola Farina)

I vandali hanno imbrattato le panchine che erano state colorate nemmeno un mese fa dai bambini delle classi quarta elementare della scuola Tolstoj, nell’ambito di un progetto avviato dalla scuola, in collaborazione con l’associazione Desio Città Aperta e col patrocinio del comune di Desio. Ora i volontari dell’associazione chiamano a raccolta tutti i cittadini.



Le scritte volgari saranno ricoperte subito. L’appuntamento è per lunedì pomeriggio alle 17.30 davanti alle panchine, in piazza Giovanni XXIII. Oltre che un gesto concreto, sarà anche un gesto simbolico, per dimostrare che la città non è di chi la vuole imbrattare e che gli spazi pubblici vanno rispettati.

