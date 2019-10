Desio, una serata al Dr Creatur e un concorso per ricordare Lamberto Motta Serata per ricordare Lamberto Motta, collaboratore de “il Cittadino” e insegnante deceduto il 28 giugno, al Dr Creatur di Desio. Si terrà mercoledì 30 ottobre. Per ricordarlo anche un concorso giornalistico che coinvolgerà gli alunni delle superiori

Una serata per ricordare Lamberto Motta, giornalista, insegnante e scrittore scomparso prematuramente lo scorso 28 giugno. L’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre a partire dalle 21 presso il Dr Creatur di via Lampugnani.

E non poteva essere diversamente perché tanti gli eventi ospitati al Bar di via Lampugnani 119 con la collaborazione dello stesso Lamberto Motta, collaboratore storico de “Il Cittadino”, ma non solo. A promuovere l’evento è il titolare Martino Marrella, grande amico di Lamberto, che ha raccolto un suggerimento del giornalista Roberto Bonzio. «La serata – ha spiegato Marrella – è nata in modo molto spontaneo dal desiderio di ricordare Lamberto la cui scomparsa improvvisa ha lasciato tutti sgomenti».

E ha aggiunto: «La serata sarà occasione per ricordare Lamberto in tutte le sue molteplici attività: dagli articoli alle interviste, dalla lettura di alcuni passaggi del suo libro “La foresta nell’anima” alle “plaquette” brevi poesie di Chiara Chiappiani, meditate e scritte su oggetti». Ma non finisce qui. La serata sarà l’occasione per lanciare un concorso giornalistico intitolato proprio Lamberto che coinvolgerà gli alunni delle quarte e delle quinte superiori della Brianza. Tante le scuole presso le quali Lamberto Motta ha prestato servizio, l’ultima il Martino Bassi di Seregno, dopo la scomparsa di Lamberto Motta, ha avviato una raccolta di fondi in modo molto spontaneo. La famiglia ha preferito che la somma venisse investita in qualche iniziativa di carattere culturale a servizio dei ragazzi.

