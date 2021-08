Desio: tributo a Zucchero, il concerto nel guardino di villa Tittoni per “salvare la cupola” Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro. Ha preso forma anche il cartellone degli eventi di ’L’Arena in Centro’, che dal prossimo settembre si rincorreranno fino a fine anno, con la finalità di raccogliere fondi per sostenere i lavori alla cupola.

E’ il primo grande evento pubblico messo in cartellone per l’iniziativa ’Salviamo la cupola. Domenica 8 agosto, alle 21, è in programma il concerto della SugarLive Band, Zucchero Real Tribute in sinergia con Parco Tittoni.

La Band salirà sul palco nel giardino di Villa Tittoni per proporre i brani più famosi di Zucchero Fornaciari e sostenere con la grande musica il progetto della sostituzione delle 28mila tegole in ardesia della basilica, ammalorate dal tempo. L’anima della band Giorgio Piovera ha lanciato un appello ai desiani e a tutti gli estimantori del cantautore emiliano: « Ciao a tutti – dice nel filmato postato sul suo canale Facebook e pure sul ’Desio e la sua Basilica’ -, anche la SugaLive Band sostiene il progetto ’Salviamo la cupola’ della basilica di Desio. Per questo vi aspetto domenica sera presso Parco Tittoni per un grande omaggio alle musiche del blues man Adelmo Sugar Fornaciari».

Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro. Ha preso forma anche il cartellone degli eventi di ’L’Arena in Centro’, che dal prossimo settembre si rincorreranno fino a fine anno, con la finalità di raccogliere fondi per sostenere i lavori alla cupola. Sono previsti 15 eventi musicali, 8 proposte teatrali, 10 cori, 5 incontri a sorpresa, col coinvolgimento di 30 gruppi. Si comincerà sabato 11 settembre con l’arrivo a Desio della Fanfara dei Bersaglieri di Melzo. Sul sagrato della basilica, a partire dalle 16,30 proporrà il suo caratteristico concerto di ottoni. La fanfara ’Aminto Caretto’ di Melzo si è costituita nel 1975 e da allora partecipa regolarmente alle principali manifestazioni promosse dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, oltre che a momenti folkloristici e ai raduni. Sono trenta elementi diretti dal capofanfara Antonino Alessandro Di Marco.

La loro caratteristica è quella di sfilare con originali caschi coloniali d’Africa. I successivi appuntamenti avranno luogo presso il Teatro Il Centro (Covid free, con capienza ridotta a 155 posti, tutti sempre su prenotazione), altri nelle chiese, altri ancora nelle piazze. Sabato 18 settembre alle 21 al Teatro il Centro, è previsto il concerto della cover band Pooh, ’Il colore dei pensieri’. Domenica 19 alle 16,30, sempre in teatro, andrà in scena lo spettacolo teatrale della Foresta di Arden, ’Sulla via del Tamarindo’. Sabato 25 settembre alle 21 in teatro, sarà la volta del concerto delle band Morpheus pop-funk & Reiko Acoustic Quartet. Domenica 26 alle 21 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo sarà il quartetto formato da Enrico Balestreri all’organo, Gioacchino Burgio alla tromba, Roberto Gelosa al trombone e Alessandro Monga al flauto a proporre il concerto ’Non solo Barocco’. In settimana, intanto, è iniziata la rimozione delle prime scandole dalla cupola. Gli operai hanno iniziato il lavoro dall’alto, dalla lanterna che sostiene la croce in ferro, il punto più elevato della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA