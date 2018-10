Tre feriti in un incidente con ribaltamento sulla Statale 36: Valassina chiusa nella notte tra Lissone e Desio Tre feriti e Statale 36 chiusa fin oltre mezzanotte per un incidente che nella serata di giovedì 11 ottobre ha coinvolto tre auto nel tratto tra Desio e Lissone. È successo intorno alle 22.30. Una serie di eventi davvero sfortunati che per fortuna non ha avuto conseguenze fatali.

Tre feriti e Statale 36 chiusa fin oltre mezzanotte per un incidente che nella serata di giovedì 11 ottobre ha coinvolto tre auto nel tratto tra Desio e Lissone. È successo intorno alle 22.30. Una donna di Seregno, 28 anni, al volante di una Micra ha perso il controllo viaggiando verso Lecco, forse a causa della pioggia. Ha sbattuto prima sul new jersey a sinistra e poi è carambolata sulla carreggiata finendo la sua corsa in corsia di emergenza con l’auto non più in grado di proseguire.



In suo soccorso si è fermato un quarantenne di Verano Brianza, in auto con un amico, che l’ha aiutata fino all’arrivo dei carabinieri di Lissone.

È a quel punto che sul tratto di Valassina è arrivata una Panda, guidata da una 29enne di Verano Brianza, che ha perso a sua volta il controllo, si è ribaltata ed è andata a centrare la Micra a bordo strada, spostandola e causando l’investimento della seregnese e del veranese. Una serie di eventi davvero sfortunati che per fortuna non ha avuto conseguenze fatali.



I due investiti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Monza per i traumi riportati, l’altra donna a Desio.

Ingente lo spiegamento di forze e soccorsi: tre ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale di Seregno e di Arcore. La superstrada è rimasta chiusa fino a mezzanotte e mezza con uscita obbligatoria.

(* ha collaborato Cristina Marzorati)



