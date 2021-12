Desio, torna il “Dono sospeso” in 19 negozi: «Importanti occasioni di solidarietà» Nel 2020 sono stati distribuiti 400 regali. A Desio torna il “Dono sospeso” organizzato per la quarta edizione dalle associazioni Desio Città Aperta, Zenzero e Circolo Briani, col patrocinio del comune. Ecco come funziona.

A Desio si può acquistare un dono e lasciarlo “sospeso” in negozio. Oppure lasciare un contributo per un regalo. I volontari passeranno a raccogliere i doni sospesi e li distribuiranno alle famiglie bisognose della città. È l’iniziativa “Dono sospeso” giunta alla quarta edizione, promossa dalle associazioni Desio Città Aperta, Zenzero e Circolo Briani, col patrocinio del comune. Aderiscono i commercianti desiani e la Confcommercio Alta Brianza. Collabora la Posteria sociale, progetto gestito dal Consorzio Comunità Brianza a sostegno delle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali del comune e dalla Caritas.

La modalità è simile a quella del caffè sospeso. Il commerciante che aderisce all’iniziativa espone in vetrina la locandina. Il cliente può comprare un prodotto e lasciarlo “in sospeso”, in negozio. Oppure può lasciare un contributo economico in appositi contenitori. I volontari distribuiranno per Natale i doni alle famiglie in difficoltà segnalate dalla Posteria Sociale e dalle altre associazioni che si occupano di fragilità. I doni saranno consegnati anche alla comunità alloggio per minori di Desio, ai bambini ricoverati in ospedale e alle famiglie afghane ospitate in diversi centri della Lombardia.

L’anno scorso grazie a questo progetto e alla generosità dei desiani sono stati raccolti e distribuiti oltre 400 doni . Quest’anno l’iniziativa si allarga: sono 19 i negozi che hanno aderito e i doni andranno non solo ai bambini ma anche ai loro genitori.

«Ho visto la gioia dei bambini per un regalo inaspettato e il pianto commosso dei genitori, che pensavano di non poter un fantastico gesto, per una Desio solidale e inclusiva», afferma Mauro Confalonieri di Desio Città Aperta.

«Perchè il Dono Sospeso? Per essere vicini, concittadini, solidali, attenti all’altro - aggiunge Angela Colombo di Desio Città Aperta - Per dare la possibilità, anche a chi fa fatica, di vivere un momento di spensieratezza e felicità».

«L’iniziativa del Dono Sospeso è la testimonianza della pura bellezza di donare per noi, per gli altri, per una società più vera e autentica» dice Stefano Sala di Zenzero.

«Ho subito apprezzato l’iniziativa “ Dono sospeso “ e quindi sto partecipando con il mio negozio. In un periodo così difficile dobbiamo cogliere queste occasioni di solidarietà per poter aiutare altre famiglie e persone meno fortunate: piccoli gesti che condivisi acquistano senso e fanno bene da entrambe le parti» afferma Carlo Aliprandi presidente dei commercianti desiani.

«Attraverso questa iniziativa vorremmo arrivare al cuore di tutti i desiani e coinvolgerli perchè una città diventa accogliente e inclusiva proprio in queste occasioni» aggiunge Mario Riva presidente del consorzio Comunità Brianza.

«Vogliamo concentrare le nostre energie affinché le feste natalizie siano per Desio un esempio di fratellanza nei confronti di chi più ha necessità – dichiara il sindaco di Desio Simone Gargiulo - Intendo ringraziare tutta la rete di associazionismo per la sua costante presenza accanto al Comune. Siamo certi che questo invito verrà raccolto dai cittadini»

«Questo è un gesto di vicinanza verso la comunità e di attenzione alle famiglie in un momento di grande difficoltà– aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari - Rivolgo quindi un appello alla città: lasciamoci contagiare dalla solidarietà, doniamo un sorriso»

