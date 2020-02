Desio tamponamento via Milano (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio, tamponamento tra più auto in via Milano: tre in ospedale Otto persone sono rimaste coinvolte in un tamponamento tra tre auto nella mattina di domenica 16 febbraio a Desio, in via Milano. Alla fine due bambine e una donna in ospedale per precauzione. Non sono gravi.

Otto persone coinvolte e alla fine tre trasportate in ospedale per precauzione. È il bilancio di un tamponamento tra tre auto avvenuto nella mattina di domenica 16 febbraio a Desio, in via Milano. È successo una manciata di minuti prima di mezzogiorno a un incrocio regolato dal semaforo. I feriti sono due bambine di 11 e 9 anni e una donna di 71 anni portate in condizioni non gravi (codice verde) all’ospedale di Desio. Sul posto due ambulanze e la polizia locale per stabilire la dinamica e governare la viabilità. Nessun problema per il traffico, a parte qualche rallentamento per i curiosi.

