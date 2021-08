Desio, spaccatura nel centrodestra definitiva: Stefano Motta candidato da centristi, Forza Italia e renziani Il docente e scrittore appoggiato anche da Udc, Lista Civica Desio Popolare (sostenuta da Italia Viva) e SiAmo Desio: «Non corriamo per arrivare terzi»

Forza Italia, Udc, Lista Civica Desio Popolare (sostenuta da Italia Viva) e il movimento civico SiAmo Desio (con la presenza di assessori e consiglieri comunali di qualche tornata fa) hanno presentato il loro candidato sindaco: è Stefano Motta, desiano, 46 anni, preside ed insegnante, scrittore, coordinatore desiano di Italia Viva. «Il nostro – hanno sottolineato gli intervenuti alla presentazione, ieri mattina -, è un progetto nuovo, di grande valore politico, con una persona nuova di grande spessore umano, culturale, professionale».

«Le risorse - ha esordito Motta- per la ripresa ci sono, vogliamo metterci a disposizione. Non corriamo per arrivare terzi e io non sono il centravanti. Sono il coach di una squadra che, mettendo insieme esperienze diverse, può risultare vincente. Desio possiede talenti e sono qui oggi con noi. Qui si può vivere meglio, c’è spazio per un laboratorio politico quale è quello a cui stiamo dando vita, in attuazione anche altrove. Vogliamo far lievitare un impasto stantio. Ho rispetto degli altri candidati, non userò mai il termine avversari. Non condivido alcune delle loro posizioni o delle idee delle forze che li sostengono».

Sul Cittadino in edicola sabato 7 agosto un approfondimento sulla nuova coalizione.

