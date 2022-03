Desio: «Sono quello di ieri», il rapinatore seriale della farmacia arrestato dai carabinieri Si tratta di un 36enne residente in provincia di Brescia. Armato di forbici avrebbe colpito lo stesso esercizio due giorni di fila. Dopo un rocambolesco tentativo di fuga, inseguito da una barista, è stato tratto in arresto.

«Sono quello di ieri», e ha sfoderato una forbice con la quale ha minacciato il farmacista e si è impossessato di 350 euro in contanti. Ma non ha fatto i conti con i Carabinieri della Compagnia di Desio che l’hanno hanno arrestato in flagranza di reato. Nei guai è finito un 36enne residente in provincia di Brescia. I fatti si sono consumati nel pomeriggio di lunedì 21 marzo quando un uomo ha fatto irruzione all’interno della farmacia di piazza don Giussani con il volto travisato e armato di forbici. Una scena analoga a quella avvenuta in giorno prima, quando lo stesso esercizio era stato rapinato. Notando l’uomo in fuga una barista della zona ha tentato di bloccarlo riuscendo a fargli perdere il giubbotto.

Nel frattempo dopo una chiamata al 112 i carabinieri si sono imbattuti nell’uomo in fuga, nella zona del parco Tittoni: avrebbe detto che stava andando a fare jogging al parco. Ma è sembrato alquanto improbabile visto che indossava dei jeans. Inoltre aveva numerose banconote nelle tasche. Il sospettato è stato accompagnato in caserma, e visionati i filmati di sorveglianza della farmacia, è stato dichiarato in arresto. Da successivi accertamenti sarebbe emerso che si stata dirigendo verso una stanza di un hotel che aveva occupato già da diversi giorni. Ristretto nel carcere di Monza è in attesa di essere interrogato dal Giudice.

