Desio, soccorsi in via Confalonieri per un uomo arrampicato su un palo della luce

Carabinieri e vigili del fuoco martedì sera a Desio in soccorso di un ragazzo di 22 anni che si è arrampicato su un palo della luce e ha minacciato di buttarsi. È successo in via Confalonieri intorno alle 21.30.