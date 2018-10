Desio: si dimette l’assessore all’ambiente e lavori pubblici L’assessore all’ambiente e lavori pubblici del comune di Desio Emanuela Rocco, esponente del Pd, ha presentato le dimissioni. La sua posizione era in bilico ormai da diversi mesi.

Anche nella stessa maggioranza di centrosinistra, infatti, c’era chi spingeva per le sue dimissioni, anche se non pubblicamente. Le discussioni delle ultime settimane all’interno della maggioranza hanno portato alle dimissioni dell’assessore, protocollate nelle scorse ore in Comune. Toccherà al sindaco Roberto Corti (Pd) decidere se accoglierle o meno. Corti, a metà del suo secondo mandato, dovrà poi decidere come procedere: sostituire la Rocco con un nuovo assessore o distribuire le deleghe tra gli altri componenti della giunta.

