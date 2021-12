Desio, rubata da un’abitazione una bici in bambù e carbonio: «Aiutatemi, l’ho costruita tutta io» L’appello di Francesco Sangalli di Desio per ritrovare la sua bicicletta, che non passa inosservata: è stata rubata tra domenica e lunedì, dalla zona garage della sua abitazione, ed è stata realizzata a mano in bambù e carbonio.

«Aiutatemi a ritrovare la mia bicicletta». È l’appello lanciato dal giovane desiano Francesco Sangalli attraverso tutti i canali social. La sua bicicletta, rubata a Desio tra domenica e lunedì, è un pezzo unico: l’ha costruita lui stesso, in bambù e carbonio.

la bicicletta di Francesco Sangalli rubata

«Hanno rubato la mia bici, e avrei assolutamente bisogno di ritrovarla – scrive sui social Sangalli, pubblicando diverse foto della sua due ruote - L’ho costruita a mano in bambù e carbonio, per cui ci sono estremamente legato. È scomparsa dal mio garage a Desio, zona Comune/Poste. Essendo costruita a mano è unica. Chiederei a chiunque la veda di informarmi, per favore, ho davvero bisogno di ritrovarla».



La bicicletta era parcheggiata nella zona dei garage della casa di Sangalli, ma non dentro al box. Si trovava in fondo alla rampa delle scale del palazzo e per accedere a quel luogo c’è una porta blindata, che probabilmente qualcuno ha lasciata aperta.

«È unica – spiega ancora il giovane desiano - è un mix tra una bici da corsa e una gravel».

Chi dovesse ritrovare la bici, può contattare Francesco al 3313099804 o via mail a [email protected]

