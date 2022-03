Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio, rissa al PalaBandoDesio durante la partita di basket: Daspo per cinque tifosi di Cantù e Milano I fatti erano avvenuti lo scorso 21 dicembre durante la partita di basket di serie A2 tra Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù e Urania Milano.

Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) fino a 5 anni del questore di Monza e Brianza nei confronti di cinque tifosi tra i 30 e i 61 anni protagonisti di una violenta rissa, lo scorso 21 dicembre, al PalaBancoDesio, durante la partita di basket di serie A2 tra Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù e Urania Milano. La rissa, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, era scoppiata quando alcuni tifosi milanesi avevano intonato cori contro l’Olimpia Milano e di contro alcuni supporter canturini li avevano “invitati” a interrompere considerandosi “padroni di casa”. Da un acceso diverbio era scaturita la violenta rissa con calci e pugni tra due tifosi locali e tre ospiti, sedata grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Desio.

Successivamente gli agenti della Divisione Ufficio Polizia Anticrimine (UPAC) – Settore Misure di Prevenzione Personali, hanno ricostruito l’accaduto e acquisito elementi che avrebbero dimostrato la “pericolosità” dei cinque supporter per l’ordine e la sicurezza pubblica: il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha quindi emesso i provvedimenti con divieto per un anno di accedere ai luoghi di svolgimento di eventi sportivi e a quelli ad essi connessi nei confronti di due tifosi del Cantù e di due dell’Urania Milano, mentre per un terzo tifoso milanese, già colpito da due Daspo nel 2011 e nel 2014 il divieto durerà 5 anni con proposta dell’obbligo di firma.

