Investimento pedone a desio via ferravilla (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio: ragazzo investito in via Ferravilla Ambulanza in via Ferravilla a Desio mercoledì sera per l’investimento di un pedone. Vittima dell’incidente, intorno alle 20, un ragazzo di 25 anni centrato da un’auto mentre attraversava.

Ambulanza in via Ferravilla a Desio mercoledì sera per l’investimento di un pedone. Vittima dell’incidente, intorno alle 20, un ragazzo di 25 anni centrato da un’auto mentre attraversava la strada. L’investitore si è fermato a prestare soccorso, così come i residenti che hanno portato i primi aiuti. Il ragazzo, molto dolorante per probabili traumi a una gamba, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in codice giallo. Molto spaventato anche l’uomo alla guida dell’auto. Sul posto anche l’automedica e i carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA