Desio: ragazzina precipita dal ponte della stazione Grave incidente in via Tagliabue a Desio: poco prima delle 15 di venerdì una ragazzina di 14 anni è precipitata dal ponte della stazione ferroviaria, facendo un volo di 8 metri. È stata ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza.

Grave incidente in via Tagliabue a Desio: poco prima delle 15 di venerdì una ragazzina di 14 anni è precipitata dal ponte della stazione ferroviaria, facendo un volo di 8 metri. Soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza e ricoverata in codice giallo. Gli operatori sanitari, quando sono arrivati sul posto, in via Tagliabue, subito dopo il ponte, l’hanno trovata cosciente, con diverse fratture in tutto il corpo. La ragazza, di origini straniere, abita a Meda. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri giunti sul posto sono potuto risalire alla sua identità grazie ad un tesserino della scuola che frequenta, l’istituto Primo Levi di Seregno, che la ragazza aveva in tasca. Resta un mistero la dinamica dei fatti. Pare che la quattordicenne fosse sola in stazione.

Probabilmente era seduta sul muretto, alla banchina del binario 2 della stazione, e secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra. I primi a soccorrerla sono stati alcuni ragazzi che erano appena scesi dal treno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA