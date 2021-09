Desio: partorisce i cuccioli poi non riesce più a raggiungerli, con i suoi latrati permette l’intervento dei vigili del fuoco L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 settembre quando la cagna allontanatasi dal rifugio dove aveva partorito, per cercare cibo, non è più riuscita a riaccedere alla cuccia di fortuna, in un sottoscala.

La mamma cagna ha chiesto aiuto e ha permesso ai vigili del fuoco di salvare i suoi piccoli, partoriti in una cuccia di fortuna, in un locale sottoscala. È successo a Desio, nel primo pomeriggio di domenica 5 settembre.I vigili del fuoco del Comando di Monza, distaccamento di Desio, hanno riunito i cuccioli con la madre dei cani che poco prima ha richiamato l’attenzione dei proprietari di casa e dei passanti con i suoi latrati. Allontanatasi dal rifugio dove aveva partorito, per cercare cibo, non è più riuscita a riaccedere alla cuccia di fortuna fino all’intervento dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA