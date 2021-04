Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

L’entrata del centro vaccinale del PalaBancoDesio: il personale della Protezione civile (Foto by Paola Farina)

Desio, oltre 1600 firme online per chiedere alla Regione di tenere aperto il centro vaccinale del palazzetto Nel primo mese di vaccinazioni, sono state somministrate più di 15mila dosi alle categorie protette e agli over 80. La petizione chiede quindi di continuare a offrire un servizio che fino a questo momento è stato apprezzato da tutti

Ha raggiunto oltre 1600 firme la petizione che è stata lanciata online su change.org per mantenere aperto il centro vaccinale al PalaBancoDesio. La struttura ha funzionato bene finora ma la Regione ha deciso di non utilizzarla più dirottando i desiani al centro della Polaris di Carate Brianza.

Il centro vaccinale del palazzetto è attivo dal 15 marzo, gestito dal personale dell’Ospedale di Desio con la Protezione Civile. Nel primo mese di vaccinazioni, sono state somministrate più di 15mila dosi alle categorie protette e agli over 80. Si trova in una delle aree più densamente popolate d’Italia, in mezzo ad un gruppo di comuni che insieme superano i 200mila abitanti.

“Riteniamo -sostengono i promotori della petizione- che il PalaDesio si trovi in una situazione logistica molto favorevole: infatti, oltre a disporre di un grande parcheggio, si trova vicino a due importanti arterie di traffico (la SS36 e la Milano-Meda), oltre ad avere vicino la fermata di diverse linee di autobus che collegano numerosi comuni della provincia. Inoltre, vicinissimo al PalaDesio si trova l’Ospedale di Desio, uno dei più grandi della Brianza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA