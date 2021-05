Vaccino a casa per Olga, 92 anni, ma non si sa ancora quando

Desio: Olga, 92 anni, convinta dagli ex colleghi, si farà vaccinare a domicilio. Ma dopo 40 giorni non sa ancora quando L’8 aprile ha inoltrato richiesta alla Asst di Monza per l’intervento a domicilio, a causa delle sue difficoltà a spostarsi. Ha ricevuto conferma. Solo quella, però. La conferma. Non la visita. E nemmeno l’appuntamento. Sono passati quasi 40 giorni. Si chiede perchè

La storia Olga Besana, da noi raccontata, piace, ma ancora non porta risultati. 92 anni, single, di Monza, parte attiva del gruppo Whatsapp degli ex dipendenti della Worthington di Desio, ora Flowserve, da No Vax, dopo le quotidiane discussione digitali coi colleghi, ha deciso di farsi vaccinare.

L’8 aprile ha inoltrato richiesta alla Asst di Monza per l’intervento a domicilio, a causa delle sue difficoltà a spostarsi. Ha ricevuto conferma. Solo quella, però. La conferma. Non la visita. E nemmeno l’appuntamento. Sono passati quasi 40 giorni. Si chiede perchè. Lo ripete giorno dopo giorno agli amici, coi quali, anche in questo fine settimana, sta dialogando pure di Inter, di Juve e di Valentino Rossi, di cui è sfegatata tifosa da sempre.

Dalla Asst di Monza, da noi contattata per cercare di capire come risolvere il problema di Olga, abbiamo ricevuto la richiesta di farle scrivere una mail (già Olga ha telefonato più volte, ricevendo la risposta di pazientare). Olga è più che sgamata, può fare la mail (e l’ha fatta), ma altre persone nelle sue condizioni sono in grado di farlo? Intanto, lo dicevamo, la storia piace. Olga è stata contattata dalla redazione della trasmissione di Raiuno ’Oggi è un altro giorno’ in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e condotta da Serena Bortone.

Si collegheranno in diretta con lei il giorno della vaccinazione. Altri giornalisti stanno chiedendo interviste prima del vaccino. Olga sta diventando una star: è lei a dirlo al gruppo Whatsapp degli ex colleghi. Tutti loro la sostengono e, intanto, stanno aspettando con ansia il vaccino, il collegamento con la Rai, le interviste e la fine di questa storia davvero incredibile.

