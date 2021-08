Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Egidio Farina)

Giuseppe Colombo con Giovanni Paolo II (Foto by Egidio Farina)

Desio: morto a 92 anni Giuseppe Colombo. Fu sindaco e presidente per 40 anni della Casa Natale di Pio XI.Nel 1983 accolse Giovanni Paolo II Dedicò impegno, tempo, energie alla cura della casa e della istituzione che presiedeva, finchè le forze glielo hanno permesso. I funerali celebrati martedì 10 agosto

E’ stato celebrato ieri, martedì 10 agosto, il funerale di Giuseppe Colombo, 92 anni. Il dottor Colombo è stato sindaco di Desio dal 1969 al 1970 e per 40 anni è stato presidente della Casa Natale Pio XI. Fu lui ad accogliere papa Giovanni Paolo II nell’edificio ex filanda in cui nacque Achille Ratti.

Era il 21 maggio 1983 quando papa Wojtyla arrivò a Desio e toccò al dottor Colombo fare gli onori di casa, accompagnare il pontefice nella camera in cui nacque il suo predecessore e nelle stanze adibite a museo. Dedicò impegno, tempo, energie alla cura della casa e della istituzione che presiedeva, finchè le forze glielo hanno permesso. Desio gli deve un grande grazie per tutto ciò che ha fatto per la comunità.

