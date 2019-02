Desio, minaccia di far esplodere la casa con dentro i figli: arrestato Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Desio dopo aver minacciato di far saltare in aria il suo appartamento con in casa i due figli di 11 e 12 anni.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Desio dopo aver minacciato di far saltare in aria il suo appartamento con in casa i due figli di 11 e 12 anni. È successo nella serata di domenica 3 febbraio in un cortile di via Matteotti. L’uomo, un rumeno, a quanto si è appreso si stava separando dalla moglie; ha aperto il gas e ha lasciato che saturasse le stanze, poi ha chiamato la donna minacciando di farsi saltare in aria: “Ho aperto il gas, adesso ci ammazzo”, avrebbe detto alla donna che ha dato subito l’allarme.

Quando i carabinieri sono intervenuti, dopo aver messo in sicurezza la casa, l’uomo aveva in mano un accendino. I due ragazzi sono stati soccorsi.

